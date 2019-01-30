Сенатора Арашукова подозревают в организации ОПГ

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-30T11:23:39+03:00

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Стали известны подробности задержания 32-летнего сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова. Была информация, что его уличили в подделке документов, на основании которых он получил свой высокопоставленный пост. По уточненным данным, сенатора подозревают по нескольким статьям. Самая весомая из них - организация преступной группировки в Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, он выстроил криминальную схему на территории КЧР.

Представителя Совета Федерации задержали 30 января прямо во время заседания. Неожиданно для всех в Совете Федерации появились представители правоохранительных органов и мероприятие перевели в закрытый режим. После непродолжительной паузы Арашуков был задержан и покинул зал в сопровождении силовиков. Совет Федерации при этом дал согласие задержание своего представителя.

Известно, что Рауф Арашуков – сын одного из богатейших на Кавказе людей, крупного предпринимателя в газовой отрасли Рауля Арашукова. Карьеру чиновника он начал в 22 года, став главой одного из районов КЧР. В 31 год он стал самым молодым членом Совета Федерации, войдя в Комитет СФ по экономической политике.

По некоторым источникам, Арушуков пытался выстроить собственную вертикаль власти в правоохранительной системе Карачаево-Черкесии.

ИСТОЧНИК KP.RU