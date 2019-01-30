Полиция Осло направила к психиатру напавшего на женщину россиянина
Власти Норвегии направили на принудительное психиатрическое обследование 20-летнего россиянина, который несколькими неделями ранее напал с ножом на женщину в Осло. Об этом рассказал адвокат выходца из Башкирии Ула Лунде.
"Я всегда говорил, что он болен, и это только подтверждает мое мнение", - заявил юрист.
По его словам, подозреваемый в осуществлении теракта молодой человек попал в психиатрическую клинику в понедельник, 28 января. Врачи считают, что у него может быть шизофрения.
Между тем, в полиции отказалась комментировать принудительную госпитализацию россиянина, лишь подчеркнув, что его психиатрическое обследование является ключевым элементом расследования. Также параллельно устанавливается возможная принадлежность гражданина РФ к какой-либо террористической организации, передает телеканал TV2.
Напомним, что молодой человек въехал в Норвегию через Швецию и вскоре напал с ножом на случайную прохожую в Осло. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, однако к настоящему моменту она уже вышла из комы.
Самого нападающего вскоре задержали. Россиянин назвал свои действия террористическим актом, однако спустя некоторое время отказался от прежних показаний. Теперь от утверждает, что приехал в страну в качестве туриста и не планировал совершать теракт.
Сайт kp.ru писал о том, что следующее слушание по данному делу запланировано на 15 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU