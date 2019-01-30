Полиция Осло направила к психиатру напавшего на женщину россиянина

СЕГОДНЯ 19:17 2019-01-30T19:17:02+03:00

20-летний россиянин был задержан в Норвегии по подозрению в терроризме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выходец из Башкирии изначально сам называл свои действия терактом, а потом отказался от показаний

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Власти Норвегии направили на принудительное психиатрическое обследование 20-летнего россиянина, который несколькими неделями ранее напал с ножом на женщину в Осло. Об этом рассказал адвокат выходца из Башкирии Ула Лунде.

"Я всегда говорил, что он болен, и это только подтверждает мое мнение", - заявил юрист.

По его словам, подозреваемый в осуществлении теракта молодой человек попал в психиатрическую клинику в понедельник, 28 января. Врачи считают, что у него может быть шизофрения.

Между тем, в полиции отказалась комментировать принудительную госпитализацию россиянина, лишь подчеркнув, что его психиатрическое обследование является ключевым элементом расследования. Также параллельно устанавливается возможная принадлежность гражданина РФ к какой-либо террористической организации, передает телеканал TV2.

Напомним, что молодой человек въехал в Норвегию через Швецию и вскоре напал с ножом на случайную прохожую в Осло. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, однако к настоящему моменту она уже вышла из комы.

Самого нападающего вскоре задержали. Россиянин назвал свои действия террористическим актом, однако спустя некоторое время отказался от прежних показаний. Теперь от утверждает, что приехал в страну в качестве туриста и не планировал совершать теракт.

Сайт kp.ru писал о том, что следующее слушание по данному делу запланировано на 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU