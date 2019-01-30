2019-01-30T17:38:49+03:00
В мире

Мэр Риги не задержан, но обыски проводятся: Что происходит в Латвии

Градоначальник уверяет, что ни в чем не виновен
Аббас ДЖУМАЮрий ОРЕШОВ
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Нил Ушаков - один из самых яростных защитников русского языка в ЛатвииНил Ушаков - один из самых яростных защитников русского языка в ЛатвииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Риги Нил Ушаков задержан по делу о коррупции. Якобы его уже везут в суд, откуда он отправится в следственный изолятор. Об этом журналистам рассказал экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов. Однако в партии «Центр согласия», куда раньше входил Панкратов, «Комсомолке» сообщили, что информация о задержании градоначальника - фейк. При этом в кабинете Ушакова действительно провели обыски с изъятием документов. Речь идет о якобы хищении бюджетных средств.

Сам Ушаков уже отреагировал на эти сообщения. По его словам, никто его не задерживал и в отставку он уходить не собирается. О сути дела мэр говорить отказался, сославшись на то, что дал следователям подписку о неразглашении.

- Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста, - цитирует Ушакова ТАСС.

ЭТО ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА

- В этом деле действительно есть криминальная составляющая, - рассказал «КП» организатор движения в поддержку русского языка в Латвии Владимир Линдерман. - Есть дело о коррупции в муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По этому делу уже арестовано 6 человек, включая начальство. С другой стороны, в деле есть и политическая составляющая. Латышские партии давно борются за отстранение Ушакова от власти. Эти два фактора просто удачно совпали. И латышские партии будут использовать коррупционный скандал в своих политических целях.

СПРАВКА "КП"

Нил Ушаков - один из самых яростных защитников русского языка в Латвии. За его использование политика неоднократно штрафовали. Кроме того, он известен своей "пророссийской" политической позицией. При этом мэр Риги пользуется большой поддержкой избирателей, несмотря на сильное давление со стороны руководства страны (он же еще и лидер крупнейшей оппозиционной партии "Центр Согласия").

Это уже третья попытка отправить Ушакова в отставку. Первая была в 2010 году, когда оппозиция устроила дебаты на тему соответствия политика занимаемой должности. А вторая в декабре 2018-го на фоне все того же коррупционного скандала вокруг предприятия Rigas Satiksme.

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Мэр Риги Нил Ушаков задержан, в его доме проходят обыски

В рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова, а также в его особняке проводит обыски Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат рижской Думы Руслан Панкратов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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