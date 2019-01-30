Слушание по делу сенатора Арашукова переведено в закрытый режим
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователей об аресте члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в закрытом режиме. Об этом сообщила судья Наталия Дудурь.
"Суд постановил: ходатайство стороны защиты удовлетворить, провести дальнейшее рассмотрение дела в режиме закрытого судебного заседания", - сказала она.
Отмечается, что с соответствующей просьбой выступили адвокаты сенатора, которые заявили о поступающих в адрес их клиента угрозах. Защитники также указали на тот факт, что в зале находится слишком много "неустановленных людей", а в ходе слушания могут быть разглашены данные медицинского характера.
Следствие и прокуратура не стали возражать против проведения заседания в закрытом режиме, однако до того, как всех журналистов вывели из помещения, было оглашено ходатайство стороны обвинения.
Представитель СК указал на то, что Арашукова-младшего необходимо арестовать, поскольку в ином случае он может скрыться в ОАЭ или попытаться оказать давление на свидетелей, передает "Интерфакс". К слову, именно это преступление и вменяется сенатору на ряду со статьями "Убийство" и "Участие в преступной группировке".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее был задержан также отец политика Рауль Арашуков. Его подозревают в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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