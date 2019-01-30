2019-01-30T23:57:16+03:00
Общество

В Госдуме предлагают запретить россиянам курить за рулем

Сигареты и зажигалка отвлекают внимание водителей не меньше телефонов
Юлия ДИВЕЕВА
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Курение за рулем также опасно, как разговоры по мобильному телефону, считают в ГосдумеКурение за рулем также опасно, как разговоры по мобильному телефону, считают в ГосдумеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России необходимо законодательно запретить водителям курить во время вождения автотранспорта. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Он отметил, что пользоваться мобильным телефоном за рулем в РФ уже запретили, а процесс курения отвлекает внимание от дороги не меньше смартфонов.

"Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить Это дополнительно создает определенную напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов", — отметил Свищев в интервью агентству городских новостей "Москва".

Депутат обратил внимание и на то, что курящие водители часто игнорируют то, что в автотранспорте они находятся с пассажирами, которым также наносят вред, вынуждая их вдыхать табачный дым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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