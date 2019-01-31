2019-01-31T00:49:08+03:00
Политика

Туск подтвердил Мэй, что ЕС не станет пересматривать соглашение по Brexit

В Брюсселе не понимают, чего в итоге добивается Лондон
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Европейского Совета Дональд ТускПредседатель Европейского Совета Дональд ТускФото: REUTERS
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Брюссель не станет пересматривать условия соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза, которое было одобрено сторонами 25 ноября 2018 года. Такое заявление глава Евросовета Дональд Туск адресовал премьер-министру королевства Терезе Мэй.

"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру", - подчеркнул он.

Глава Евросовета отметил, что его коллеги в Брюсселе не понимают, чего именно хочет Лондон. Пока британцы делились только тем, что им не нравится в соглашении, передает ТАСС.

"Вчера мы выяснили, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, что именно хочет Великобритания", - сказал Туск.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что выслушает предложения британского премьер-министра по Brexit, однако заявил о невозможности пересмотра соглашения.

Как писал сайт kp.ru, в парламенте Великобритании 29 января состоялось Голосование по поправкам к соглашению с Брюсселем. Депутаты подавляющим большинством голосов отклонили поправку, которая требует добиваться переноса сроков выхода страны из Европейского Союза на три месяца, а также одобрили поправку, исключающую из соглашения с ЕС упоминание механизма североирландского "бэкстопа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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