Туск подтвердил Мэй, что ЕС не станет пересматривать соглашение по Brexit
Брюссель не станет пересматривать условия соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза, которое было одобрено сторонами 25 ноября 2018 года. Такое заявление глава Евросовета Дональд Туск адресовал премьер-министру королевства Терезе Мэй.
"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру", - подчеркнул он.
Глава Евросовета отметил, что его коллеги в Брюсселе не понимают, чего именно хочет Лондон. Пока британцы делились только тем, что им не нравится в соглашении, передает ТАСС.
"Вчера мы выяснили, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, что именно хочет Великобритания", - сказал Туск.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что выслушает предложения британского премьер-министра по Brexit, однако заявил о невозможности пересмотра соглашения.
Как писал сайт kp.ru, в парламенте Великобритании 29 января состоялось Голосование по поправкам к соглашению с Брюсселем. Депутаты подавляющим большинством голосов отклонили поправку, которая требует добиваться переноса сроков выхода страны из Европейского Союза на три месяца, а также одобрили поправку, исключающую из соглашения с ЕС упоминание механизма североирландского "бэкстопа".
ИСТОЧНИК KP.RU
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