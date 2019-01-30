Британский парламент проголосовал против отсрочки Brexit
Парламент Великобритании подавляющим большинством голосов отклонил поправку, которая требует добиваться переноса сроков выхода страны из Европейского Союза на три месяца, исключить вариант выхода страны из ЕС без соглашения и не выводить Шотландию из ЕС против ее воли. Голосование по поправкам к соглашению с Брюсселем состоялось 29 января
Против переноса Brexit высказались 327 парламентариев, за – только 39. Таким образом, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Кроме того, во вторник парламентарии одобрили поправку, исключающую из соглашения с ЕС упоминание механизма североирландского "бэкстопа". В Лондоне предполагают, что вместо "бэкстопа" в соглашении появится "альтернативная договоренность", которая не допустит появления жесткой границы между Северной Ирландией Соединенного Королевства и Республикой Ирландия, передает ТАСС.
Руководство Евросоюза уже сделало заявление, предупредив британцев, что не примут поправку по "бэкстопу", а соглашение с ЕС не подлежит пересмотру.
Как писал сайт kp.ru, накануне Мэй обратилась к депутатам из правящей Консервативной партии с призывом поддержать поправку к соглашению главы Комитета 1922 Грэма Брейди об исключении "бэкстопа". Она также сообщила, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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