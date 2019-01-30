2019-01-30T01:21:57+03:00
Политика

Британский парламент проголосовал против отсрочки Brexit

Также депутаты поддержали поправку, исключающую из соглашения с ЕС североирландский "бэкстоп"
Юлия ДИВЕЕВА
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В парламенте Великобритании идет голосование по поправкам к соглашению с ЕС по BrexitВ парламенте Великобритании идет голосование по поправкам к соглашению с ЕС по BrexitФото: REUTERS
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Парламент Великобритании подавляющим большинством голосов отклонил поправку, которая требует добиваться переноса сроков выхода страны из Европейского Союза на три месяца, исключить вариант выхода страны из ЕС без соглашения и не выводить Шотландию из ЕС против ее воли. Голосование по поправкам к соглашению с Брюсселем состоялось 29 января

Против переноса Brexit высказались 327 парламентариев, за – только 39. Таким образом, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Кроме того, во вторник парламентарии одобрили поправку, исключающую из соглашения с ЕС упоминание механизма североирландского "бэкстопа". В Лондоне предполагают, что вместо "бэкстопа" в соглашении появится "альтернативная договоренность", которая не допустит появления жесткой границы между Северной Ирландией Соединенного Королевства и Республикой Ирландия, передает ТАСС.

Руководство Евросоюза уже сделало заявление, предупредив британцев, что не примут поправку по "бэкстопу", а соглашение с ЕС не подлежит пересмотру.

Как писал сайт kp.ru, накануне Мэй обратилась к депутатам из правящей Консервативной партии с призывом поддержать поправку к соглашению главы Комитета 1922 Грэма Брейди об исключении "бэкстопа". Она также сообщила, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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