2019-01-31T04:11:36+03:00
Политика

На Украины призывают создать оружие, чтобы "бить вглубь России"

Эксперт заявил о беззащитности украинского флота в Азовском и Черном морях
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко на военных учениях в ОдессеПрезидент Украины Петр Порошенко на военных учениях в ОдессеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украине необходимо оружие, которое было бы способно ударить вглубь территории России. Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

В своей статье для издания "Апостроф" он отмечает, что ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно. Ведь "Россия сейчас полностью доминирует в этом регионе", и НАТО не может ей в этом помешать.

"Реакция международного сообщества на открытый акт агрессии 25 ноября против кораблей ВМС Украины показывает, что Запад сейчас в целом не готов поднимать ставки и пытается заморозить конфликт между Россией и Украиной. Он фактически давит на Украину с целью признания де-факто, что Россия контролирует Керченский пролив", - пишет Самусь.

Из этого он делает вывод, что у Киева есть лишь один выход - развивать свой военный флот и ракетные войска, а также средства противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы "отбить у России желание использовать свои мощные ракетные способности против Украины".

"Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии", - подчеркнул он.

Ко всеме этому, эксперт предлагает добавить разработку своего оружия сдерживания - ракеты "Нептун", которая "может бить вглубь территории России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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