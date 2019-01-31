Мюллер просит суд не передавать адвокатам материалы дела по "Конокорду"

СЕГОДНЯ 04:49 2019-01-31T04:49:26+03:00

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Спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер обратился в суд с просьбой отказать компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" в предоставлении для изучения адвокатам документов, имеющих чувствительный характер для национальной безопасности США. Его ходатайство опубликовано в электронном архиве суда.

Мюллер утверждает, что в прошлый раз, раскрытую судом информацию попытались использовать для дискредитации расследования. По его словам, в октябре 2018 года через анонимный аккаунт в интернете был опубликован упорядоченный архив документов по расследованию, которое ведет его команда.

Спецпрокурор утверждает, что кража этих данных с серверов его офиса была невозможна, поскольку все документы, хранящиеся на них промаркированы особым образом. Он уверен, что материалы "утекли" в интернет от адвокатов, передает ТАСС.

"Последующее расследование установило, что некоторые не представляющие чувствительный характер материалы, которые были в распоряжении защиты, судя по всему, были видоизменены и распространены в рамках кампании по дезинформации, целью которой, очевидно, было дискредитировать продолжающееся расследование вмешательства России в политическую систему США", - утверждает Мюллер.

По его мнению, этот случает демонстрирует, что существует риск кражи документов "не имеющих чувствительного характера данных", и передачи этих данных за пределы США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование о возможном российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Он обвиняет «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина в причастности к этому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU