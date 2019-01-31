СЕГОДНЯ 05:45 2019-01-31T05:45:40+03:00

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Пародист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram обращение к актрисе Лии Ахеджаковой, в котором ответил на ее упреки в том, что он использует ее имя и политическую позицию для создания пародий.

"Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении", - написал Галкин.

maxgalkinru Галкин ответил на упреки Ахеджаковой

Он отметил, что Ахеджакова обладает “яркой манерой талантливой актрисы”, которая делает пародии на нее узнаваемыми и интересными, а ее твердые политические взгляды - желанным объектом таких “сценических шаржей”.

“Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал”, - отметил телеведущий.

Галкин напомнил, что в свободном обществе, за которое выступает сама актриса, пародии не запрещены. По его словам, он занимается политической сатирой, поэтому для него нет разницы, кого пародировать: это может быть любой участник политического процесса, включая президента.

"... Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза", - подчеркнул шоумен.

Он заверил, что не имел намерения спекулировать на имени прославленной актрисы и поблагодарил ее за признание его таланта.

ИСТОЧНИК KP.RU