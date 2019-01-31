2019-01-31T05:45:40+03:00
Звезды

Галкин ответил на упреки Ахеджаковой

Пародист напомнил, что в свободном обществе пародии не запрещены
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Пародист Максим ГалкинПародист Максим ГалкинФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Пародист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram обращение к актрисе Лии Ахеджаковой, в котором ответил на ее упреки в том, что он использует ее имя и политическую позицию для создания пародий.

"Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении", - написал Галкин.

maxgalkinrumaxgalkinru
Галкин ответил на упреки Ахеджаковой
62372 отметок «Нравится»3624 комментариевInstagram

Он отметил, что Ахеджакова обладает “яркой манерой талантливой актрисы”, которая делает пародии на нее узнаваемыми и интересными, а ее твердые политические взгляды - желанным объектом таких “сценических шаржей”.

“Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал”, - отметил телеведущий.

Галкин напомнил, что в свободном обществе, за которое выступает сама актриса, пародии не запрещены. По его словам, он занимается политической сатирой, поэтому для него нет разницы, кого пародировать: это может быть любой участник политического процесса, включая президента.

"... Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза", - подчеркнул шоумен.

Он заверил, что не имел намерения спекулировать на имени прославленной актрисы и поблагодарил ее за признание его таланта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бизнесмены предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов в Москве
Украинского министра поздравили тортом в виде развалин Кремля
Мадуро выделит €1 млрд на благоустройство городов Венесуэлы
Мюллер просит суд не передавать адвокатам материалы дела по "Конокорду"
На Украине призывают создать оружие, чтобы "бить вглубь России"
Трамп: США усилят поддержку борьбы за демократию в Венесуэле
Apple снизит цены на iPhone в странах с ослабленной нацвалютой
Курды по распоряжению США заблокировали колонну гумпомощи в Сирии
Неизвестный у Белого дома попытался напасть на кортеж делегации из КНР
В кабинете задержанного начальника штаба МВД Ингушетии нашли 260 тыс. рублей
Мадуро призвал народ США не допустить повторения Вьетнама в Венесуэле
Туск подтвердил Мэй, что ЕС не станет пересматривать соглашение по Brexit
Демократы в Конгрессе предлагают ограничить право Трампа наносить ядерный удар
В Госдуме предлагают запретить россиянам курить за рулем
Козак: Правительство старается удержать цены на топливо в пределах инфляции
Ученые выявили новую опасность домашних кошек
Джон Керри обвинил Трампа в том, что он позорит страну
Налоговая нагрузка на «Роснефть» оказалась больше, чем на 26 других крупнейших компаний России
В ЕС заявили, что не допустят пересмотра соглашения об условиях Brexit
ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
На побережье Франции найдены фрагменты кресел пропавшего самолета
Суд арестовал сенатора Арашукова на два месяца