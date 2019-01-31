Жертвами сильных морозов в США стали восемь человек

СЕГОДНЯ 07:30 2019-01-31T07:31:32+03:00

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В американском городе Айова-Сити в кампусе Университета штата Айова было найдено тело замерзшего насмерть студента. Восемнадцатилетнего Джеральда Белза нашли сотрудники кампуса за академическим залом около трех часов утра по местному времени в среду.

Его доставили в больницу, но врачи только констатировали его смерть. Национальная служба погоды сообщает, что в ночь гибели студента температура на улице была - 46 градусов по Цельсию). Врачи не нашли следов алкоголя крови парня, сообщает Associated Press.

Его смерть является восьмым смертельным исходом, связанным с чрезвычайно холодной погодой на Среднем Западе. Ранее сообщалось, что также замерз насмерть в своем гараже житель Милуоки (штат Висконсин), а два жителя пригорода Детройта (штат Мичиган) скончались, потому что одевались не по погоде. Так одно из них нашли замерзшим без шапки, перчаток и в легкой верхней одежде.

Также жертвами непогоды стал мужчина из Чикаго, который случайно попал под отвальный снегоочиститель. А в Индиане супружеская пара попали из-за непогоду в ДТП. В Иллинойсе 82-летний мужчина умер 29 января, пытаясь проникнуть в свой дом. Старика нашли лишь через несколько часов, лежащим у дверей.

Американские метеорологи сообщили, что температура воздуха в Миннеаполисе (штат Миннесота) достигает минус 33,3 градуса, а с учетом ветра - минус 47,2 градуса. В Чикаго - минус 30,6 (минус 45,6 градуса с учетом ветра), в Милуоки - минус 28,9 (минус 43,9).

ИСТОЧНИК KP.RU