В МИД России заявили о сохранении угрозы иностранного вмешательства в политический кризис в Венесуэле

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-31T11:38:20+03:00

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Вероятность вооруженной иностранной интервенцией в Венесуэлу в связи с политическим кризисом в этой стране сохраняется. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам главы директора Департамента информации и печати МИД, угроза вооруженного конфликта в стране еще не миновала. "О том, что на столе еще все-таки находятся все опции, включая прямое внешнее силовое вмешательство в дела суверенного государства, прямо свидетельствует получившее широкое медийное освещению сюжет с записью в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о пяти тысячах американских военных, которые должны были быть или могут быть направлены в соседние с Венесуэлой государства. Судя по реакции правительства упомянутой в тексте страны, вопрос с ним даже не обсуждался", - приводит "Интерфакс" слова Захаровой.

Захарова подчеркнула, что призывы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо к свержению действующего правительства страны, находят поддержку в странах Запада. "Он [Гуайдо] открыто подстрекает вооруженные силы Венесуэлы к военному перевороту", - заявила она, добавив, что спонсоры Гуайдо "публично поощряют эту деструктивную линию".

В заявлении официального представителя МИД также отмечается, что новые акции протеста в Венесуэле являются "очередным свидетельством нежелания оппозиции вступить в диалог, несмотря на готовность к этому официальных властей". По ее словам, Россия готова участвовать в посреднических и консультационных механизмах в ситуации в Венесуэле.

Ранее сайт kp.ru сообщал о принятии лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо президентской присяги в ходе митинга на улицах Каракаса. Президент страны Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота, организованного США, после чего разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU