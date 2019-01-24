Помпео не признает права Мадуро на разрыв дипломатических отношений с США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не признает право президента Венесуэлы Николаса Мадуро разрывать дипломатические отношения с Вашингтоном. Он пригрозил, что Соединенные Штаты заставят ответить всех, кто будет угрожать безопасности их посольству и его сотрудникам в Боливарианской Республике.
"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой, и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", - говорится в заявлении Майка Помпео, которое цитирует Интерфакс.
Напомним, сайт kp.ru писал, что спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране.
Мадуро заявил, что Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворот в стране. Он сообщил, что Каракас разываетдипломатические отношения с Вашингтоном.