Помпео не признает права Мадуро на разрыв дипломатических отношений с США

СЕГОДНЯ 05:51 2019-01-24T05:51:15+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не признает право президента Венесуэлы Николаса Мадуро разрывать дипломатические отношения с Вашингтоном. Он пригрозил, что Соединенные Штаты заставят ответить всех, кто будет угрожать безопасности их посольству и его сотрудникам в Боливарианской Республике.

"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой, и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", - говорится в заявлении Майка Помпео, которое цитирует Интерфакс.

Напомним, сайт kp.ru писал, что спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране.

Мадуро заявил, что Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворот в стране. Он сообщил, что Каракас разываетдипломатические отношения с Вашингтоном.