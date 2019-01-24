Начнется ли в Венесуэле кровавая гражданская война

В среду в Боливарианской Республике случилось неординарное событие - там появился второй президент. Правда "новый" глава государства не был избран, а провозгласил себя сам. Им стал Хуан Гуаидо - председатель оппозиционной Национальной ассамблее. КП разбирается. что значит появление еще одного главы государства и почему он может ввергнуть страну в пучину насилия.

ВСЕ НА МИТИНГ

Раннее утро 23 января выдалось в Каракасе ненастным - пошел дождь, которого не было уже пару недель, а небо оказалось затянуто серыми тучами. Тем не менее, непогода не помешала участникам митингов выйти на улицы со своими требованиями. В этот день недостатка в манифестантах не было - были запланированы и шествия в поддержку действующего президента Николаса Мадуро, и акции протеста, возглавляемые Гуаидо. По мере того, как приближался полдень тучи рассеивались, а люди стекались к точкам сбора.

Хуан Гуаидо - председатель оппозиционной Национальной ассамблеиФото: REUTERS

Чависты, традиционно славящиеся своей отличной партийной организацией и дисциплиной, смогли собрать достаточно большую группу рядом с президентским дворцаом. Тем удивительнее был результат оппозиционеров, поддержать которых вышли десятки тысяч человек. В итоге движение по двум основным магистралям на севере столицы было парализовано, а пересечения дорог было в буквальном смысле запружено людьми. Пока нет точных цифр числа протестантов, но то что это были десятки тысяч человек, можно не сомневаться.

Видимо, успех организации митинга придал Гуаидо уверенности в себе, и он решился на шаг, который от него ждали все противники власти - объявил себя временным президентом страны.

Страна стоит в опасной близости от пропастиФото: REUTERS

ВАШИНГТОН ПРОТИВ

Заявление Гуаидо запустило цепную реакцию, ведь практически сразу же после "клятвы" его признали США. Впрочем, подобное поведение не прошло бесследно для американских дипломатах в Каракасе. В ответ на недружественный жест Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и дал американскому посольству трое суток на выезд из страны.

- Столкнувшись с крайней степенью империалистической наглости, которая стремится навязать нашей Родине марионеточное и рабское правительство, я дал 72 часа всем дипломатическим и консульским сотрудникам США на выезд из страны. - написал президент в своем "Твиттере".

Однако тут возник юридический казус. С учетом того, что теперь для Америки Мадуро не президент, то и отдавать подобные распоряжения он не имеет права. Об этом напомнил Госсекретарь Майк Помпео, пригрозив правительству новыми карами. Сам Гуаидо подлил масла в огонь, призвав все иностранные посольства остаться в Венесуэле, а не идти на поводу у Мадуро.

Теперь США придется выбирать - или уехать из Боливарианской Республики за 72 часа (и признать Мадуро), либо настоять на своем и остаться в Каракасе. Тогда дипломаты рискуют потерять иммунитет и остаться беззащитными перед властями.

Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и дал американскому посольству трое суток на выезд из страныФото: REUTERS

Кроме того, за оппозиционера выступили практически вся континентальная Америка. Исключением стали союзники Каракаса Боливия и Никарагуа, вечно нейтральный Уругвай и Мексика, где недавно к власти пришел левый президент Лопес Обрадор, который сразу заявил, что в венесуэльском вопросе будет соблюдать нейтралитет. Европейские страны пока благоразумно хранят молчание, за исключением Грузии и непризнанной Республики Косово.

МЕДИАВОЙНА

Однако президентство Гуаидо это лишь элемент, хотя и весьма важный, той борьбы, которая разворачивается в венесуэльских городах, и идет она между правительством и оппозицией, аричем полем боя является СМИ и социальные сети. С самого начала акций протеста в Сети стали появляться ролики, на которых силы правопорядка применяют насилие к манифестантам. В "Твиттере" уже полно роликов, где якобы подразделения Национальной гвардии отказываются стрелять в демонстрантов и переходят на их сторону.

Проблема в том, что среди всех этих сообщений очень много неправды. Например, в фотографиях из регионов видно, что все участники митингов одеты кто во что горазд, а уже на общем плане с высоты видны стройные ряды людей в одинаковых белых майках. Такой стиль был популярен два года назад, но сегодня о нем мало кто вспоминает. Поэтому-то признаку и можно отличить настоящие фотографии из "мятежной" страны и постановку.

Сейчас и чависты и оппозиция затаились, чтобы обдумать план своих действий и выработать стратегиюФото: REUTERS

В "Твиттере" было много информации о том, что полиция жестоко пресекает попытки "народного волеизъявления" и вступает в открытое противостояние с протестующими, чтобы заставить их вернуться домой. Я решил лично съездить на крупнейшие площадки, где должны были находится манифестанты. Проехав в 8 вечера по этим улицам и площадям, я не обнаружил вообще никого. Полиции на улицах Каракаса довольно мало, оппозиции еще меньше. Везде чисто, нет и следов каких-то столкновений. Лишь в одном месте видны побитые витрины и сгоревший мотоцикл. В целом обстановка в столице весьма спокойная, несмотря на нагнетание обстановки.

Сейчас и чависты и оппозиция затаились, чтобы обдумать план своих действий и выработать стратегию. Не исключено, что в четверг протесты возобновятся и теперь у протестующих будет гораздо более острая повестка, включающая и поход на президентский творец для смены власти.

А ЧТО РОССИИ С ЭТОГО?

За последние 20 лет Россия по-настоящему "сроднилась" с Венесуэлой. Каракас регулярно поддерживал практически все отечественные инициативы и даже признал независимость Абхазии и Южной Осетии, а также всегда выступал на стороне Москве в крымском вопросе. Естественно, что все это делалось не безвозмездно.

Россия инвестировала несколько миллиардов долларов в венесуэльскую энергетику отрасль. Сейчас здесь работают две компании - Роснефть, которой принадлежат лицензии на разработку шести участков, а также Газпром, который участвует в проектах по добыче нефти и природного газа на шельфовых месторождениях.

Кроме того, российское оружие весьма охотно закупается местным минобороны, а отечественная техника уже нашла поклонников в далекой латиноамериканской земле. Для приобретения нашей технике Каракасу был выдан кредит на 3,15 миллиардов долларов, который венесуэльцы еще не отдали. Кроме того, мы поставляем в страну пшеницу и грузовые автомобили "Камаз", не говоря уже о наших турбинах для электростанций.

Что станет с этими деньгами в случае прихода к власти противников Мадуро? Сами оппозиционеры утверждают, что готовы и дальше дружить с Россией и развивать совместное сотрудничество. Вот только эти же люди с высоких трибун заявляли, что "Чавес продал Венесуэлу русским". Так что в искренности заверений о такой дружбе есть большие сомнения.