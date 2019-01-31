2019-01-31T12:04:25+03:00
Происшествия

В Японии на интернет-аукционе продавали уран

Полиция установила продавца и покупателя, проводится проверка
Ася РОМАНЧУК
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Полицейские Японии задержали торговца ураномПолицейские Японии задержали торговца ураномФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полицейские Токио занимаются поисками продавцов урана. Сбывают опасный товар в интернете через аукционы. Один из последних случаев произошел совсем недавно. В январе специалист управления по контролю над атомной энергией увидел необычное объявление на торговой площадке.

Продавец выставил на продажу обедненный уран – побочный продукт с низкой радиоактивностью, который остается в результате процесса обогащения урана.

Торговца установили по виртуальным каналам и вскоре к нему в дверь уже стучали сотрудники правоохранительных органов. Отпираться мужчина не стал, подтвердил, что продает химический элемент, но только с целью заработать. Он сам не так давно купил его на одном из иностранных сайтов, а потом решил перепродать подороже.

Торговля подобными веществами в стране запрещена без специального разрешения. Сейчас полицейские проводят проверку, отвечать придется не только продавцу, но и покупателю, который хотел приобрести уран, сообщает Пятый канал.

Несколко лет назад в грузинском городе Кобулети задержали пять человек, пытавшихся продать радиоактивный уран. Подозреваемые хотели получить три миллиона долларов за 1,6 килограмма вещества, содержащего два радиоактивных изотопа - уран-238 и уран-235, которые относятся к категории ядерных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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