2019-01-31T12:28:01+03:00
Общество

Виктория Луна, Адель-Иллария, Пересвет, Данислав: назвали самые необычные имена новорожденных в Москве

Родители малышей проявляют чудеса изобретательности и выдумки
Татьяна СЫКОВА
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Чаще всего родители все-таки предпочитают привычные имена.Чаще всего родители все-таки предпочитают привычные имена.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Власти Москвы назвали самые необычные имена, которые зафиксировали в столичных загсах в ушедшем году. Среди мальчиков в моду вошли старорусские имена и отсыл к былинным героям. Так столице подрастают мальчуганы с именами Добрыня, Пересвет, Данислав, Устин, Пахом. Также в список редких мальчишеских имен попали Филл, Мартин и Марсель.

Родители московских девочек взяли в моду давать им двойные имена, например Виктория Луна, Адель-Иллария, Александра Джейн. Другие редкие имена розовощеких столичных барышень – Ия, Леонида, Доминикана, Капитолина, Радомира, Линда, Августина.

Однако подобные имена, это скорее исключения из правил. Большинство родителей по-прежнему выбирают для своих чад более известные и распространенные имена, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Они отдают предпочтение именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки. Данная статистика свидетельствует о том, что в московских семьях сильны традиции и преемственность поколений», - отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Среди мальчиков на первом месте Александр, далее расположились Михаил и Максим. Также в топ-10 вошли Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Матвей, Илья. А вот имя Кирилл впервые за долгие годы выбыло из десятки самых популярных.

У девочек впервые за пять лет на первое место вышло имя Мария. Следом в тройке лидеров идут София и Анна. В десятку вошли также имена Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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