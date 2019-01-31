В Словении вскрыли таинственный древний саркофаг

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-31T13:05:02+03:00

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В Любляне археологи вскрыли таинственный саркофаг, который археологи обнаружили во время раскопок на Госпосветской улице. Судя по артефактам, которые находились внутри, здесь была похоронена представительница знати.

Всего в этом районе города было найдено более 350 захоронений, большая часть которых принадлежала высшему сословию. Об этом говорят сами саркофаги, а также ювелирные украшения и предметы быта, которые были вложены внутрь. По мнению ученых, позволить себе такие почести после смерти могли только очень состоятельные люди.

На сегодняшний день известно о двух вскрытых захоронениях. В одном из них был скелет маленькой девочки лет шести. Ее похоронили в гробу из дорогого белого известняка, который добывался за городом. А внутри археологи нашли золотой браслет, ожерелье и несколько колец.

Во втором саркофаге ученые обнаружили женщину лет 30-40. Рядом с останками была аккуратно уложена уникальная чаша с надписью «Пей, чтобы жить», пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU