2019-01-31T13:05:02+03:00
Наука

В Словении вскрыли таинственный древний саркофаг

Внутри захоронения археологи нашли ювелирные украшения и предметы быта
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Словении во время раскопок обнаружено более 350 захороненийВ Словении во время раскопок обнаружено более 350 захороненийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Любляне археологи вскрыли таинственный саркофаг, который археологи обнаружили во время раскопок на Госпосветской улице. Судя по артефактам, которые находились внутри, здесь была похоронена представительница знати.

Всего в этом районе города было найдено более 350 захоронений, большая часть которых принадлежала высшему сословию. Об этом говорят сами саркофаги, а также ювелирные украшения и предметы быта, которые были вложены внутрь. По мнению ученых, позволить себе такие почести после смерти могли только очень состоятельные люди.

На сегодняшний день известно о двух вскрытых захоронениях. В одном из них был скелет маленькой девочки лет шести. Ее похоронили в гробу из дорогого белого известняка, который добывался за городом. А внутри археологи нашли золотой браслет, ожерелье и несколько колец.

Во втором саркофаге ученые обнаружили женщину лет 30-40. Рядом с останками была аккуратно уложена уникальная чаша с надписью «Пей, чтобы жить», пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Пассажирка провалилась под пол автобуса в Москве
В Сети обсуждают видео перехвата истребителя НАТО российским Су-27
Хулиганы ради забавы подожгли автомобили во дворе и попали на видео
СК РФ вызвал на допрос пятерых фигурантов дела о хищении газа
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии
МИД РФ: Россия будет наращивать усилия в области безопасности и охраны границ в среднеазиатском регионе
Глава МИД Британии не исключил введения санкций ЕС против руководства Венесуэлы
С 1 февраля в России увеличится пособие на погребение пенсионера
Посол Венесуэлы в РФ: Каракас обратится в международные суды из-за санкций США
МИД РФ будет добиваться экстрадиции обвиняемого в кибермошенничествах Винника
МИД РФ возмущен полугодовой задержкой в выдаче американских виз родственникам Бута
Песков: Путин был в курсе задержания сенатора Арашукова
Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" выставят в Третьяковке
Захарова: в ФРГ началась настоящая травля российских СМИ
Ударивший стюардессу пассажир рейса Петербург - Анталья оказался работником Пулково