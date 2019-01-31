2019-01-31T13:35:25+03:00
Общество

С 1 февраля в России увеличится пособие на погребение пенсионера

В Пенсионном фонде России отметили, что вместе с данной выплатой будут увеличены и некоторые другие денежные субсидии
Александр ДЖУМАЕВ
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Помимо пособия на погребение, с 1 февраля увеличится размер ряда других денежных выплатПомимо пособия на погребение, с 1 февраля увеличится размер ряда других денежных выплатФото: RUSSIAN LOOK
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Пособие на погребение неработающего пенсионера будет проиндексировано. С 1 февраля размер данной денежной выплаты будет составлять 5946 рублей.

"Увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5946,47 рубля", - заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). В настоящий момент размер этой выплаты составляет 5701 руб.

Помимо пособия на погребение, с 1 февраля увеличится размер ряда других денежных выплат. В частности, будет проиндексирована субсидия, которую получают 15,2 млн федеральных льготников, в число которых входят инвалиды, ветераны боевых действия и Герои Советского Союза и России. Также будет проиндексирован входящий в состав выплаты набор денежных услуг, общая стоимость которого вырастет до 1121 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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