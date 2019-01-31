Хулиганы ради забавы подожгли автомобили во дворе и попали на видео
В распоряжении сайта kp.ru появился видеоролик, на котором запечатлены оренбургские хулиганы, совершившие поджог двух машин. Видео было снято камерами системы "Безопасный дом".
Хулиганы ради забавы подожгли машину.
Преступление было совершено в районе Илекской улицы. Двое молодых людей подожгли кусок картона, после чего бросили его под капот стоявшей неподалеку машины. Огонь перекинулся на автомобиль, стоявший рядом; обе машины сгорели.
Хулиганов удалось задержать по горячим следам. Отмечается, что в момент совершения преступления они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а после - отправились "отмечать" свой поступок. Сейчас решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.
Ранее сайт kp.ru сообщал об убийстве, совершенном в Оренбурге. 31-летний мужчина жестоко убил 20-летнюю девушку, у которой снимал квартиру; преступника также задержали по горячис следам.
ИСТОЧНИК KP.RU