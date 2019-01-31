2019-01-31T14:32:54+03:00
Политика

В Сети обсуждают видео перехвата истребителя НАТО российским Су-27

Американский F-16 слишком близко подошел к нашему лайнеру, но был профессионально оттеснен от самолета [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Су-27 ВКС России уверенно оттеснил истребитель НАТОСу-27 ВКС России уверенно оттеснил истребитель НАТОФото: скриншот с видео
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Зрелищное видео появилось днем ранее на просторах интернета, и сразу стало одной из главных тем обсуждения среди пользователей.

На кадрах видно, как принадлежащий НАТО истребитель F-16 подлетает к российского правительственному лайнеру на довольно близкое расстояние. В этот момент к нему "со спины" приближается наш Су-27 и одним профессиональным движением отгоняет непрошенного гостя от самолета.

Многие пользователи соцсети Twitter, где изначально и был опубликован этот ролик, отметили профессионализм российских летчиков, а также то, насколько красиво данный амневр выглядел.

В Сети обсуждают видео профессионального перехвата самолета НАТО российским Су-27.

"Мощь мощнейшая! Браво, парни!", - прокомментировала видео Людмила Алексеевна.

"Очень красиво проводил", - поддержал ее другой пользователей.

При этом многие отметили, что российский истребитель превосходит самолет альянса не только в маневренности, но и во внешнем виде.

"Наш покрасивее будет!", - написал комментатор по имени Валерий.

"Наш окрас лучше, вдали вообще не видно, а натовский как бельмо", - поддержал его Владимир Ермаков.

"Верно подмечено. Когда работал на первых МАКСах, то смотрел, как к нам прилетали американцы и европейцы. Так их за версту от посадочной полосы видно было, а наши появлялись из ниоткуда", - добавил Mr.Brucks.

Стоит отметить, что несколькими годами ранее сайт kp.ru публиковал похожее видео. Тогда натовский F-16 также подлетел к российскому лайнеру, но был отогнан силами ВВС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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