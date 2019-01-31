Пассажирка провалилась под пол автобуса в Москве
Поездка на работу ранним утром в московском автобусе закончилась серьезными травмами для молодой москвички. Девушка провалилась под пол автобуса и получила многочисленные ушибы.
Пострадавшая направлялась по своим делам в час пик. В какой-то момент поверхность под ее ногами провалилась, и девушка рухнула вниз. Ноги оказались под кузовом транспортного средства и никакой возможности выбраться самостоятельно не было.
Другие пассажиры бросились на помощь пострадавшей. Автобус экстренно остановили и стали вызволять девушку из «плена».
К тому моменту, как удалось поднять пассажирку обратно в автобус, подоспели врачи скорой помощи. Они отметили, что у пострадавшей болевой шок и серьезные травмы ног. Было решено госпитализировать пассажирку.
Спасательную операцию записали на камеру очевидцы. Видео оказалось в распоряжении Пятого канала.
Пассажирка провалилась под пол автобуса в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU