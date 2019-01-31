2019-01-31T14:39:30+03:00
Происшествия

Пассажирка провалилась под пол автобуса в Москве

Люди высвободили пострадавшую из «плена» и передали врачам скорой помощи [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Пассажирка московского автобуса провалилась под пол транспортного средстваПассажирка московского автобуса провалилась под пол транспортного средстваФото: Алиса ТИТКО
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Поездка на работу ранним утром в московском автобусе закончилась серьезными травмами для молодой москвички. Девушка провалилась под пол автобуса и получила многочисленные ушибы.

Пострадавшая направлялась по своим делам в час пик. В какой-то момент поверхность под ее ногами провалилась, и девушка рухнула вниз. Ноги оказались под кузовом транспортного средства и никакой возможности выбраться самостоятельно не было.

Другие пассажиры бросились на помощь пострадавшей. Автобус экстренно остановили и стали вызволять девушку из «плена».

К тому моменту, как удалось поднять пассажирку обратно в автобус, подоспели врачи скорой помощи. Они отметили, что у пострадавшей болевой шок и серьезные травмы ног. Было решено госпитализировать пассажирку.

Спасательную операцию записали на камеру очевидцы. Видео оказалось в распоряжении Пятого канала.

Пассажирка провалилась под пол автобуса в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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