2019-01-31T15:00:17+03:00
Общество

Роскомнадзор нашел нарушения в работе российского вещателя BBC

О характере выявленных нарушений в ведомстве не сообщили
Александр ДЖУМАЕВ
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Роскомнадзор сообщил о выявленных в работе ООО "Бритиш Телевижн", осуществляющего вещание британского телеканала BBC World News, нарушениях.Роскомнадзор сообщил о выявленных в работе ООО "Бритиш Телевижн", осуществляющего вещание британского телеканала BBC World News, нарушениях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роскомнадзор сообщил о выявленных в работе ООО "Бритиш Телевижн", осуществляющего вещание британского телеканала BBC World News, нарушениях. С соответствующим заявлением в четверг, 31 января, выступила пресс-служба ведомства.

"Внеплановая проверка в отношении ООО "Бритиш телевижн", осуществляющего вещание телеканала BBC World News в РФ, завершена. Выявлены определенные нарушения. В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее", - приводит ТАСС слова представителя Роскомнадзора.

О проверке деятельности британской телерадиовещательной корпорации BBC на предмет соблюдения российского законодательство было объявлено в декабре прошлого года. Причиной принятия данного решения стало заявление британского медиарегулятора Ofcom о нарушениях законодательства Соединенного Королевства российским телеканалом RT.

Проверка BBC проводилась Роскомнадзором с 14 по 31 января. Ранее компания также получила запрос о предоставлении сведений, подтверждающих соблюдение BBC российского законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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