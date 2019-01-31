Неизвестные "заминировали" около 25 объектов в Москве и по области

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-31T15:28:24+03:00

Все сообщения с угрозами, по предварительной информации, поступали с территории Украины [видео]

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В правоохранительные органы поступили сообщения об угрозе взрыва в порядка 25 объектах, расположенных на территории Москвы и Московской области. "Заминированными" оказались, в основном, торговые центры и кинотеатры. Такую информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время сотрудники полиции и кинологи проверяют данные объекты", - сказал он. Между тем, ни одно сообщение о бомбе пока не подтвердилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689289" frameborder="0"></iframe> В Москве эвакуировали всех посетителей торгового центра "Рио" на Ленинском проспекте.

Однако сотрудникам экстренных служб к настоящему моменту пришлось эвакуировать из потенциально опасных зон более 2 тысяч человек. Из них только 800 были выведены из двух торговых центров в подмосковных Реутове и Коломне. Также эвакуация прошла в столичныхТЦ "Рио", "Ереван Плазе", "Европарк" и в Московском технологическом университете. Кроме того, поступали угрозы в отношении сети кинотеатров "Синема стар".

"По предварительной информации, все сообщения поступили с территории Украины", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Сайт kp.ru писал о том, что примерно десять дней назад Россию накрыла новая "волна" лже-минирований. Началось все в Магнитогорске, а потом перекинулось на Дальний Восток и Сибирь. Примечательно, что главной целью злоумышленников стали школы.

ИСТОЧНИК KP.RU