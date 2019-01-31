2019-01-31T17:29:28+03:00
Общество

В Москве Роспоребнадзор закрыл зоокафе «Мопс Тайм»

Заведение приостановило работу из-за жалоб на ненадлежащее обращение с животными
Ася РОМАНЧУК
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В Москве закрыли зоокафе с мопсами. ФОТО: Игорь ШипулинВ Москве закрыли зоокафе с мопсами. ФОТО: Игорь Шипулин
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В Москве временно закрыли зоокафе «Мопс Тайм». Причиной стали жалобы посетителей в Роспотребнадзор. Люди указывали, что в заведении ненадлежащим образом содержат питомцев, да и в целом в заведении общепита запрещено держать животных.

После проверки, которую провели сотрудники ведомства, вся информация подтвердилась. В кафе, расположенном в подвале многоэтажке обнаружили животных. Владелец заведения не смог предоставить никаких документов на своих питомцев, были ли у них прививки тоже не явно. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

В итоге был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Дверь заведения опечатана, посетителям вход запрещен. Решит дальнейшую судьбу зоокафе Коптевский районный суд Москвы, сообщает телеканал «360».

Пару лет назад в столице открылось еще одно необычное заведение «Котики-енотики». Это не кафе со столиками, меж которыми разгуливают домашние животные. Это дом, где живут 14 кошек и 2 енота, а посетители лишь гости. И для них есть писаные правила (см. Конкретно). Ознакомились - распишитесь.

В кафе можно встретить даже ежиков. Тайм-кафе «Ежеминутка» работает по принципу антикафе - платишь за минуты, а еда, напитки и развлечения включены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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