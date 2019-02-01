За январь в Москве выпало более 160% месячной нормы осадков
В Москве за прошедший январь выпало рекордное количество осадков, более 160% месячной нормы.
- Теплый январь и осадками природа не обидела. Они выпадали преимущественно в виде снега в большинстве январских дней, а в отдельные дни были очень сильными, - отметили метеорологи.
Также специалисты отметили, что высота снежного покрова на ВДНХ в течение месяца увеличилась с 24 сантиметров до 49 сантиметров.
По данным метеорологов, 26 января в Москве был побит суточный рекорд осадков двадцатилетней давности. На ВДНХ за сутки выпало 10,3 миллиметра осадков, что и стало новым суточным рекордом этого дня, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в Москве 1 - 6 февраля потеплеет до +5 градусов. Оттепель в столице, по словам специалистов, установилась всерьёз и надолго.
ИСТОЧНИК KP.RU
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