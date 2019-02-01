2019-02-01T12:42:21+03:00
Общество

За январь в Москве выпало более 160% месячной нормы осадков

Метеорологи отметили, что высота снежного покрова в течение месяца увеличилась с 24 до 49 сантиметров
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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За январь в Москве выпало более 160% месячной нормы осадковЗа январь в Москве выпало более 160% месячной нормы осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве за прошедший январь выпало рекордное количество осадков, более 160% месячной нормы.

- Теплый январь и осадками природа не обидела. Они выпадали преимущественно в виде снега в большинстве январских дней, а в отдельные дни были очень сильными, - отметили метеорологи.

Также специалисты отметили, что высота снежного покрова на ВДНХ в течение месяца увеличилась с 24 сантиметров до 49 сантиметров.

По данным метеорологов, 26 января в Москве был побит суточный рекорд осадков двадцатилетней давности. На ВДНХ за сутки выпало 10,3 миллиметра осадков, что и стало новым суточным рекордом этого дня, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в Москве 1 - 6 февраля потеплеет до +5 градусов. Оттепель в столице, по словам специалистов, установилась всерьёз и надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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