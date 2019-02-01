2019-02-01T15:34:08+03:00
Происшествия

После падения коммунальщика с крыши в Москве возбуждено уголовное дело

Мужчина госпитализирован [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пострадавший мужчина был госпитализированПострадавший мужчина был госпитализированФото: скрин с видео
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Видеокадры падения сотрудника одной из столичных управляющих компаний с крыши во время очистки ее от снега обсуждают пользователи соцсетей и изучают следователи. На них хорошо видно, что молодой мужчина на кровле находится без страховки. Итог - падение с высоты третьего этажа.

В Москве коммунальщик чистил снег и упал с крыши.

Сейчас 30-летний приезжий из Узбекистана находится в больнице. У него переломы и тяжелая травма спины.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда", - рассказала "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. Руководство управляющей компании сейчас допрашивают следователи. Напомним, все произошло днем 31 января на улице Бауманской. Падение сняли на видео очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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