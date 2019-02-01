После падения коммунальщика с крыши в Москве возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-01T15:34:08+03:00

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Видеокадры падения сотрудника одной из столичных управляющих компаний с крыши во время очистки ее от снега обсуждают пользователи соцсетей и изучают следователи. На них хорошо видно, что молодой мужчина на кровле находится без страховки. Итог - падение с высоты третьего этажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689381" frameborder="0"></iframe> В Москве коммунальщик чистил снег и упал с крыши.

Сейчас 30-летний приезжий из Узбекистана находится в больнице. У него переломы и тяжелая травма спины.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда", - рассказала "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. Руководство управляющей компании сейчас допрашивают следователи. Напомним, все произошло днем 31 января на улице Бауманской. Падение сняли на видео очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU