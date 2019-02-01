Книга с произведениями Довлатова пополнила список запрещенных на Украине изданий

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-01T16:18:47+03:00

Под запрет попадет и детская учебная литература, в оформлении которой «использована коммунистическая символика или символика государства-агрессора»

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В пятницу, 1 февраля, пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) сообщила, что список российских изданий, запрещенных к продаже на территории страны, будет пополнен.

Под запрет попадут еще 13 изданий, среди которых книга с сочинениями Сергея Довлатова. Причиной ее попадания в список стало упоминание в предисловии российского актера Сергея Безрукова, внесенного на Украине в перечень деятелей искусства, угрожающих безопасности страны. В Госкомтелерадио заявили, что в предисловии к произведениям Довлатова пропагандируется «имперская идеология и ее апологеты». Название книги в ведомстве не уточнили.

Запрещены также будут книга Евгения Торчинова «Путь запредельного», Андрея Шарого «Балканы: окраины империй», Никиты Непряхина «Убеждай и Побеждай». В список попадет и детская учебная литература, в оформлении которой «использована коммунистическая символика или символика государства-агрессора».

Стоит отметить, в течение прошлого года ведомство 97 раз отказало в выдаче разрешения на ввоз в страну 477 тысяч экземпляров якобы антиукраинского содержания. В частности, в перечень вошли книги Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина и Анатолия Терещенко. Распространение же бумажной продукции, ввезенной с территории нашей страны, теперь будет караться суммой до 7,5 тысячи долларов

Закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания» на Украине вступил в силу в 2017 году. Однако, как сообщал kp.ru, ранее появилась информация о том, что на Украине разрабатывается закон, который подразумевает введение полного запрета на ввоз российских книг на территорию страны.

ИСТОЧНИК KP.RU