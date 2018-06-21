2018-06-21T23:07:38+03:00
Политика

На Украине разрабатывается закон о полном запрете ввоза книг из России

Пока же Киев планирует ввести санкции в отношении лишь девяти издательств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине начали разработку закона о полном запрете ввоза книг из РФНа Украине начали разработку закона о полном запрете ввоза книг из РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине разрабатывается закон, который подразумевает введение полного запрета на ввоз российских книг на территорию страны. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Государственного комитета по вопросам телерадиовещания незалежной Богдан Червак.

Он рассказал, что сначала в июле-августе этого года будут введены санкции в отношении девяти российских издательств, которые "прославились" якобы за счет распространения антиукраинской литературы. Такие предприятия больше не смогут осуществлять финансовые операции на территории незалежной и ввозить абсолютно любые книги.

"Наша принципиальная позиция заключается не только в введении санкций, а и во внесении изменений в законодательство, согласно которым будет полностью запрещено поступление книг из Российской Федерации. Уже создана рабочая группа, которая разрабатывает такой закон", - заявил Червак в интервью "Укринформу".

Политик подчеркнул, что полностью поддерживает закон и намерен добиваться его принятия в Верховной Раде.

Напомним, что прошел уже год с момента, когда на Украине вступило в силу постановление, требующее проверять всю ввозимую из России литературу в Госкомтелерадио.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года Киев не допустил, в частности, импорт восьми изданий психолога Валерия Синельникова и детской книги "Веселая компания".

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