На Украине предложили запретить книги еще 12 российских издательств

СЕГОДНЯ 17:20 2018-07-10T17:20:45+03:00

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Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины предложил ввести санкции еще против 12 российских издательств, которые, по мнению Киева, распространяют «антиукраинскую литературу». Причем, как уточнили в ведомстве, данное предложение уже направлено в соответствующие органы.

При этом Госкомтелерадио пока не раскрывает названия издательств, подчеркивая, что составленный экспертами ведомства перечень носит рекомендательный характер, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в настоящее время черный список, который составили в украинском Государственном комитете телевидения и радиовещания, состоит из 184 изданий. В частности, в перечень вошли книги Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина и Анатолия Терещенко.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что на Украине разрабатывается закон, который подразумевает введение полного запрета на ввоз российских книг на территорию страны.