На Украине увеличили штраф за продажу российских книг

СЕГОДНЯ 23:11 2019-01-17T23:11:19+03:00

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Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины увеличил сумму штрафа за продажу книг, ввезенных с территории России без разрешительных документов. Нововведение связано, прежде всего, с увеличением минимальной заработной платы в стране с начала 2019 года.

Так, если раньше за впервые совершенное правонарушение данного характера нужно было выложить 37,23 тысячи гривен или около 1,3 тысячи долларов, то сейчас - 41,73 тысячи гривен или 1,4 тысячи долларов. Если же проступок совершен уже во второй раз, то штраф составит 50 минимальных зарплат - 208,65 тысячи гривен (7,5 тысячи долларов). При том, что еще в прошлом году это каралось суммой в 6,6 тысячи долларов, сообщается на сайте комитета.

Стоит отметить, что только в 2018 году было составлено 27 протоколов о наложении штрафов за провоз российских книг на территорию Украины. Общая сумма выплат составила 1,005 миллиона гривен или около 35,8 тысячи долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что некоторые российские книги на Украину нельзя ввозить даже при наличии разрешительных документов. Сюда относятся, например, "Большая энциклопедия ножей мира", "Оружие. Большой иллюстрированный гид", "Книга о вкусной и веганской пище", а также антология "Поэзия серебряного века".