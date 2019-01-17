2019-01-17T23:11:19+03:00
Политика

На Украине увеличили штраф за продажу российских книг

Распространение бумажной продукции. ввезенной с территории нашей страны, теперь будет караться суммой до 7,5 тысячи долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию увеличил сумму штрафа за продажу ввезенных из России книгГосударственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию увеличил сумму штрафа за продажу ввезенных из России книгФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины увеличил сумму штрафа за продажу книг, ввезенных с территории России без разрешительных документов. Нововведение связано, прежде всего, с увеличением минимальной заработной платы в стране с начала 2019 года.

Так, если раньше за впервые совершенное правонарушение данного характера нужно было выложить 37,23 тысячи гривен или около 1,3 тысячи долларов, то сейчас - 41,73 тысячи гривен или 1,4 тысячи долларов. Если же проступок совершен уже во второй раз, то штраф составит 50 минимальных зарплат - 208,65 тысячи гривен (7,5 тысячи долларов). При том, что еще в прошлом году это каралось суммой в 6,6 тысячи долларов, сообщается на сайте комитета.

Стоит отметить, что только в 2018 году было составлено 27 протоколов о наложении штрафов за провоз российских книг на территорию Украины. Общая сумма выплат составила 1,005 миллиона гривен или около 35,8 тысячи долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что некоторые российские книги на Украину нельзя ввозить даже при наличии разрешительных документов. Сюда относятся, например, "Большая энциклопедия ножей мира", "Оружие. Большой иллюстрированный гид", "Книга о вкусной и веганской пище", а также антология "Поэзия серебряного века".

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае
Москалькова пыталась предотвратить выдворение Елены Бойко на Украину
Швейцарский суд снял арест с акций "Газпрома" в Nord Stream 2
Более 100 тыс. людей встретили Путина у храма Святого Саввы в Белграде
На северо-западе Москвы прорвало трубу и затопило проезжую часть
Под сокращение в Пенсионном фонде попадут несколько тысяч сотрудников
Путин заявил, что Россия готова продолжить "Турецкий поток" в Европу
Сильвио Берлускони выдвинул свою кандидатуру на выборы в Европарламент, которые состоятся в мае
ФСО поддержала законопроект об обеспечении устойчивой работы рунета
Путин торжественно вручил Вучичу орден Александра Невского
Ученые выяснили, почему кассовые чеки смертельно опасны
В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты
На северо-западе Москвы горят гаражи
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран