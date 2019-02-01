2019-02-01T19:15:55+03:00
Политика

Тимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госорганов

Глава МИД Украины сообщил, что было заведено уголовное дело
Елена Гильманова
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Тимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госоргановТимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госоргановФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что кандидаты в президенты - лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и депутат от блока «Наша Украина — Народная самооборона» Анатолий Гриценко сообщили в полицию о преследовании со стороны работников государственных органов.

«Такие группы мы фиксируем, потому что по этому поводу в полицию обратились кандидаты в президенты, в частности, Тимошенко и Гриценко», - сообщил глава МВД в интервью интернет-изданию «Левый берег».

Аваков отметил, что полиция возбудила дело по заявлению кандидата в президенты Гриценко.

«Анатолий Гриценко подал заявление о том, что его преследуют должностные лица государственных органов. Мы возбудили уголовное производство, идет проверка» - сказал он. По его словам, если тема получит дальнейшее развитие, МВД откроет все материалы для публичного доступа.

Ранее, в ноябре 2018 года в Одессе было совершено нападение на Гриценко во время его рабочей поездки в регион. Тогда он заявил, что предоставил полиции информацию о возможной причастности к нападению президента Украины Петра Порошенко.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, второй тур при необходимости будет проведен 21 апреля. Актер Владимир Зеленский, официально объявивший о выдвижении своей кандидатуры в новогоднюю ночь, 31 января возглавил рейтинг кандидатов. До него лидерство удерживала Юлия Тимошенко. По состоянию на 31 января ЦИК Украины зарегистрировала 26 кандидатов в президенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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