Bloomberg: Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу

СЕГОДНЯ 00:18 2019-02-02T00:18:38+03:00

По данным источников агентства, слитки уже были взвешены и упакованы, но продавать их пока передумали

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На фоне слишком пристального внимания мировой общественности к золотым запасам и активам Венесуэлы власти Боливарианской республики решили повременить с отправкой золота за рубеж, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Их словам, 20 тонн золотых слитков на общую сумму около 800 миллионов долларов были уже взвешены и упакованы, но их перевозка откладывается.

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ИСТОЧНИК KP.RU