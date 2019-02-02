2019-02-02T00:18:38+03:00
Политика

Bloomberg: Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу

По данным источников агентства, слитки уже были взвешены и упакованы, но продавать их пока передумали
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Власти Венесуэлы отложили отправку 20 т золота за рубежВласти Венесуэлы отложили отправку 20 т золота за рубежФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На фоне слишком пристального внимания мировой общественности к золотым запасам и активам Венесуэлы власти Боливарианской республики решили повременить с отправкой золота за рубеж, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Их словам, 20 тонн золотых слитков на общую сумму около 800 миллионов долларов были уже взвешены и упакованы, но их перевозка откладывается.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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