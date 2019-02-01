Reuters: Венесуэла собирается продать в ОАЭ 15 тонн золота

СЕГОДНЯ 01:55 2019-02-01T02:05:38+03:00

По данным агентства, 26 января Венесуэла уже продала из своих резервов три тонны золотых слитков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным агентства, на днях страна уже продала из своих резервов три тонны золотых слитков

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Центробанк Венесуэлы в ближайшие дни собирается отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 тонн золота, чтобы продать их там и пополнить запасы иностранной валюты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник из числа «официальных лиц» страны.

По данным собеседника издания, 26 января Боливарианская республика уже продала три тонны своих золотых запасов. А в прошлом году, как утверждает источник Reuters, Венесуэла продала в Турции и ОАЭ неочищенное золото на сумму 900 миллионов долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg тоже со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Центробанк Великобритании решил не отдавать правительству президента страны Николаса Мадуро венесуэльские запасы золота по просьбе «официальных лиц» США – в частности, советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.

Комментируя эту новость, провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо заявил, что это начало «процесса защиты активов» республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU