2019-02-02T07:19:07+03:00
Общество

Умер Евгений Суслов - легендарный диктор, ведущий программы "Голубой огонек"

В минувшую пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года умер Евгений Суслов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Евгений Суслов. Фото Игоря Зотина /Фотохроника ТАСС/Евгений Суслов. Фото Игоря Зотина /Фотохроника ТАСС/
Изменить размер текста:

В пятницу, 1 февраля, умер Евгений Суслов - диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР, ведущий таких программ, как "Время" и "Голубой огонек". На момент смерти мужчине был 81 год. О печальном событии сообщила телеведущая Алла Данько.

"Женя был очень хорошим, компанейским человеком, обладавшим прекрасным чувством юмора. Замечательным надежным партнёром в работе. Знал множество стихов и прекрасно их читал. Ему был дан дар слова", - написала диктор у себя на странице в Facebook.

Она подчеркнула, что Евгений Яковлевич никогда не повышал ни на кого голоса, не участвовал в конфликтах и интригах и вообще был "настоящим мужиком" и хорошим семьянином. В последнее время он тяжело болел.

Уже сейчас известно, что отпевание Евгения Суслова состоится в понедельник, 4 февраля, в Елоховском кафедральном соборе. Место похорон пока не называется.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении и после вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и многих других мероприятий. Евгений Яковлевич отдал своей карьере более 30 лет. У него остались жена и две дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число пострадавших при пожаре в отеле Буэнос-Айреса выросло до 112
Погода в Москве на 2 февраля 2019 года: в городе сохраняется плюсовая температура
ВМФ России принял на вооружение системы, ослепляющие противника
На дне Черного моря нашли «потерянный флот Гитлера»
Специалисты считают, что на Кубе упали два метеорита
Первый трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» появился в Интернете
Хакеры обнародовали 2,2 миллиарда логинов и паролей
У берегов Флориды упал в океан небольшой одномоторный самолет
Луценко: По делу о расстрелах на «майдане» проходят около 160 подозреваемых
Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: погиб один человек, пострадали более 50
Пенс посоветовал Мадуро «не испытывать решимость» США и уйти в отставку
МИД РФ назвал «абсолютно голословной» критику США в адрес России по вопросам разоружения
Володин: Совет Европы должен вернуть России взносы, уплаченные за годы неучастия в работе ПАСЕ