Умер Евгений Суслов - легендарный диктор, ведущий программы "Голубой огонек"

СЕГОДНЯ 07:16 2019-02-02T07:19:07+03:00

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В пятницу, 1 февраля, умер Евгений Суслов - диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР, ведущий таких программ, как "Время" и "Голубой огонек". На момент смерти мужчине был 81 год. О печальном событии сообщила телеведущая Алла Данько.

"Женя был очень хорошим, компанейским человеком, обладавшим прекрасным чувством юмора. Замечательным надежным партнёром в работе. Знал множество стихов и прекрасно их читал. Ему был дан дар слова", - написала диктор у себя на странице в Facebook.

Она подчеркнула, что Евгений Яковлевич никогда не повышал ни на кого голоса, не участвовал в конфликтах и интригах и вообще был "настоящим мужиком" и хорошим семьянином. В последнее время он тяжело болел.

Уже сейчас известно, что отпевание Евгения Суслова состоится в понедельник, 4 февраля, в Елоховском кафедральном соборе. Место похорон пока не называется.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении и после вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и многих других мероприятий. Евгений Яковлевич отдал своей карьере более 30 лет. У него остались жена и две дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU