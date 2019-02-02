2019-02-02T21:26:40+03:00
В мире

В отеле Стокгольма нашли самодельное взрывное устройство

Полиция задержала молодую пару, в номере которых обнаружили бомбу
Дарья ИВАШКИНА
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В отеле Стокгольма нашли самодельное взрывное устройствоВ отеле Стокгольма нашли самодельное взрывное устройствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 2 февраля, появилась информация о том, что в отеле Mornington, расположенном в районе Бромма в Стокгольме, в минувшую пятницу обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) и огнестрельное оружие. Как стало известно, после этого полиция задержала молодую пару, в номере которых была сделана опасная находка.

«Это было взрывчатое вещество», - сказал официальный представитель местных стражей порядка Ула Линдгрен. При этом источник издания Expressen уточнил, что СВУ было такой силы, что если бы оно сработало, то по меньшей мере трех человек поблизости «разнесло бы на куски».

Что касается задержанных, то это 20-летний мужчина и 25-летняя женщина, которые уже имеют судимости за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков. Между тем о намерениях подозреваемых пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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