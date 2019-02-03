Зеленский заявил о намерении сесть за стол переговоров с Путиным

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-03T08:47:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 3 февраля, появилась информация о встрече кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с послами западных стран, которая, по некоторым данным, состоялась 23 января в представительстве Евросоюза в Киеве.

Как выяснили журналисты, в ходе той беседы шоумен очень волновался и расплывчато отвечал на задаваемые вопросы. Кроме того, по словам источника в дипломатических кругах, юморист обескуражил дипломатов, когда заявил о том, что в случае своей победы на президентских выборах, которые пройдут в незалежной 31 марта, он намерен сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Особо на него "наседала" посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. <> Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили, не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы», - сказал собеседник украинского издания Strana.ua.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях стало известно, что Зеленский возглавил президентский рейтинг. Как отмечалось, шоумена поддерживают 19% украинских избирателей, а его ближайшего конкурента - лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 18,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU