Двое взрослых погибли и 16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-03T11:42:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 3 февраля, серьезное ДТП случилось в Бабынинском районе Калужской области. На 128-м километре дороги Калуга - Вязьма опрокинулся автобус, в салоне которого в тот момент находился 41 пассажир.

По предварительным данным, в результате аварии двое взрослых погиблиФото: предоставлено очевидцем

По предварительным данным, в результате аварии двое взрослых погибли. Кроме того, 16 детей, ехавших на автобусе на соревнования, получили травмы различной степени тяжести. «В результате опрокидывания в кювет автобуса MAN, погибли двое взрослых, сопровождающих, 16 детей пострадали», - сказала представитель управления МВД по Калужской области Наталия Горохова ТАСС.

ДТП случилось в Бабынинском районе Калужской областиФото: предоставлено очевидцем

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689726" frameborder="0"></iframe> 16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, пятеро пострадавших были доставлены в больницу Юхнова водителями попутных машин. Также свидетели утверждают, что в перевернувшемся на крышу автобусе зажало несколько человек, которых в настоящее время с помощью гидравлического инструмента пытаются освободить спасатели.

Стоит отметить, что сейчас на месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, сотрудники МЧС и правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU