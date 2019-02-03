Компания Tesla может обанкротиться уже в марте

СЕГОДНЯ 23:26 2019-02-03T23:30:08+03:00

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Детищу Илона Маска Tesla грозит банкротство из-за большого долга перед кредиторами. Американской компании 1 марта предстоит выплатить около миллиарда долларов, которых у нее нет.

Эксперты подсчитали, что из 920 миллионов долларов, необходимых для погашения задолженности, у автостроительная компания может выплатить лишь половину. Отдать остаток акциями тоже не выйдет - их стоимость слишком упала за последний год, пишет РИА Новости.

В Tesla надеялись на рост ценных бумаг до последнего момента, но итоговые показатели компании за 2018 год оказались отрицательными - убыток почти в миллиард долларов. Также на пятки компании наступают конкуренты, которые тоже запускают в производство электромобили.

Кое-кто из оптимистично настроенных аналитиков предсказывают, что Маск спасет Tesla от банкротства. Ведь в прошлом году акционеры пообещали выплатить ему компенсацию в размере 55 миллиардов долларов, если в течение следующих десяти лет он останется у руля компании и обеспечит рыночную капитализацию в 650 миллиардов долларов. В противном случае гендиректор ничего не получит.

ИСТОЧНИК KP.RU