В Москве в результате пожара на Никитском бульваре погиб один человек

СЕГОДНЯ 03:01 2019-02-04T03:01:56+03:00

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В центре Москвы один человек погиб в результате сильного пожара, который разгорелся в здании по адресу: Никитский бульвар, 12. Об этом сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание началось в квартире на пятом этаже. Пожарным удалось локализовать огонь и почти потушить его, но он вдруг разгорелся с новой силой и перекинулся на шестой этаж. Спасатели с помощью специальных капюшонов "Феникс" смогли вывести из горящего здания шесть человек.

Известно также о трех пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. МЧС запросило для эвакуации жителей дома автобуса. Всего эвакуировано 17 человек, из них двое - дети, передает ТАСС.

В одной из квартир на шестом этаже было обнаружено тело погибшего. Пожарные проводят осмотр всех квартир в доме в поисках пострадавших, чтобы, но часть из них заперта, что очень осложняет спасательные работы.

Отметим, что горит жилой дом, который был построен в 1912 году. Здание объявлено объектом культурного наследия. В нем расположены более 100 жилых квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU