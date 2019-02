В Калифорнии самолет рухнул на жилые дома

Двухмоторный самолет Cessna 414A разбился 3 февраля в городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США), вскоре после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон. Летательный аппарат упал на жилой район, в результате чего два человека погибли и еще двое были госппитализированы с ранениями.

Как сообщает The Sun, самолет врезался в два дома, взорвался после удара и загорелся. На место происшествия прибыли пожарные. Издание пишет, что неподалеку от места падения Cessna располагается начальная школа.

