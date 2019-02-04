2019-02-04T04:13:16+03:00
Происшествия

В Калифорнии самолет рухнул на жилые дома

Два человека погибли и двое пострадали [фото, видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Пожарные тушат дома после падения на них легкомоторного самолетаПожарные тушат дома после падения на них легкомоторного самолетаФото: СОЦСЕТИ
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Двухмоторный самолет Cessna 414A разбился 3 февраля в городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США), вскоре после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон. Летательный аппарат упал на жилой район, в результате чего два человека погибли и еще двое были госппитализированы с ранениями.

Самолет развалился на части. Фото: СОЦСЕТИ

Самолет развалился на части.Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщает The Sun, самолет врезался в два дома, взорвался после удара и загорелся. На место происшествия прибыли пожарные. Издание пишет, что неподалеку от места падения Cessna располагается начальная школа.

BreakinNewz on Twitter. A plane crashed into House in Yorba Linda California #planecrash https://t.co/A8PfelYp42

Пожарным удалось побороть пламя. Как сообщил помощник начальника пожарной охраны округа Ориндж Поки Санчес, пожарные планируют внимательно осмотреть сильно сгоревший двухэтажный дом, чтобы убедиться, что нет других жертв. Он таже не смог сказать, были ли погибшие на борту самолета или на земле. Личности жертв крушения пока не идентифицировали, передает телеканал KTLA5.

По фотографиям видно, что самолет от удара развалился на части, которые разбросало по нескольким участкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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