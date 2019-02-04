Уменьшенные дорожные знаки установят по всей России

СЕГОДНЯ 05:25 2019-02-04T05:27:47+03:00

Инициаторы эксперимента отмечают, что в регионах, где проходил эксперимент, многие водители даже не заметили перемен

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Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки будут установлены по всей России после успешно эксперимента, проведенного в пяти регионах. Об этом заявили в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Новшество было опробовано на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Владимира и Калининграда. Массовых протестов водителей оно не вызвало, а значит теперь минимально допустимый размер знаков будет понижен до 40x40 сантиметров.

Для квадратных знаков появится формат 35x35 сантиметров, тогда как сейчас минимальный размер составляет 60x60 сантиметров, а для круглых знаков сейчас предусмотрен диаметр 50 сантиметров, пишут "Известия".

За два года эксперимента такие знаки установлены более чем на 140 улицах, в 2019 году они появятся еще как минимум на 37. Многие московские водители даже не заметили перемен.

Отмечается, что размеры знаков меняются в интересах пешеходов. По заверениям инициаторов эксперимента, знаки меньших размеров лучше впишутся в окружающую среду и не станут загораживать обзор пешеходам. Такие знаки удобно будет вешать на дома, если для отдельной установки нет места.

ИСТОЧНИК KP.RU