В Афинах анархисты облили краской посольство Италии

СЕГОДНЯ 06:06 2019-02-04T06:06:36+03:00

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Греческие анархисты из группировки "Рубикон" 3 февраля облили краской здание посольства Италии в Афинах. Нападение было совершено около 17:30 по местному времени (18:30 мск).

Активисты испортили стену дипмиссии, выходящую на улицу Секери, а затем сбежали. После этого один их лидеров группировки написал в соцсетях, что свою хулиганскую выходку они совершили "в знак солидарности с итальянскими товарищами, которых притесняет итальянское государство", пишет газета Ekathimerini.

Полиция провела опросы и задержала 14 человек, которых сейчас проверяет на причастность к нападению на итальянское посольство. В свою очередь МИД Греции распространил заявление, в котором осудил акцию группировки "Рубикон".

"Такие неприемлемые действия не повлияют ни на отличное сотрудничество, ни на длительные отношения дружбы между Грецией и Италией", - говорится в заявлении.

В ведомстве заверили, что греческие власти предпринимают все необходимое, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.

Группировка "Рубикон" появилась в 2009 году на волне экономического кризиса в Греции. С тех пор активисты организации более 90 раз нападали на различные учреждения, министерства, представительства иностранных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU