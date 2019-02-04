Умер четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-04T12:11:32+03:00

Ему было 55 лет, он в последнее время страдал от диабета

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В понедельник, 4 февраля, стало известно, что четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен ушел из жизни. Ему было 55 лет. Официально причины смерти не называются, однако летом 2018 года было объявлено, что у бывшего чемпиона - диабет.

Нюкянен выиграл четырежды Олимпийские игры - в 1984 году он выиграл одно "золото". а еще три - в 1988 году. Помимо этого он выиграл "серебро" на Олимпиаде 1984 года.

Шесть раз Нюкянен побеждал на чемпионате мира, дважды первенствовал на "Турне четырех трамплинов".

А в 1985 и 1988 годах он официально назывался лучшим спортсменом Финляндии.

Он был пять раз женат. А в августе 2010 года получил четыре месяца тюрьмы за покушение на убийство жены - он ударил ее ножом и получил помимо приговора 6,6 тысяч евро штрафа в пользу жены - Мерви Таполы.

В 2004 году он получил два года и два месяца за нападение при отягчающих обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU