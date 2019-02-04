Татьяна Тарасова госпитализирована
Татьяна Тарасова перенесла операцию и находится в больнице. Об этом сообщил представитель заслуженного тренера СССР.
Корреспондент сайта ТВЦ.RU обратился, к Тарасовой с просьбой прокомментировать ситуацию в фигурном катании, однако по телефону ответила ее представитель. Она сообщила, что тренер пока не может разговаривать, поскольку перенесла операцию. Однако женщина добавила, что процедура прошла успешно, и сейчас Тарасова чувствует себя хорошо.
«Татьяна Анатольевна после операции, она не сможет говорить», - отметила представитель тренера.
Назвать причину госпитализации Тарасовой она отказалась, однако успокоила сообщением, что «все хорошо», после чего повесила трубку.
Добавим, что накануне Татьяна Тарасова чувствовала себя нормально и даже дала СМИ комментарий по фигурному катанию среди юниоров.
ИСТОЧНИК KP.RU