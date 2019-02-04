2019-02-04T14:33:55+03:00
Спорт

Татьяна Тарасова госпитализирована

Знаменитый тренер перенесла операцию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Татьяна Тарасова перенесла операциюТатьяна Тарасова перенесла операциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Татьяна Тарасова перенесла операцию и находится в больнице. Об этом сообщил представитель заслуженного тренера СССР.

Корреспондент сайта ТВЦ.RU обратился, к Тарасовой с просьбой прокомментировать ситуацию в фигурном катании, однако по телефону ответила ее представитель. Она сообщила, что тренер пока не может разговаривать, поскольку перенесла операцию. Однако женщина добавила, что процедура прошла успешно, и сейчас Тарасова чувствует себя хорошо.

«Татьяна Анатольевна после операции, она не сможет говорить», - отметила представитель тренера.

Назвать причину госпитализации Тарасовой она отказалась, однако успокоила сообщением, что «все хорошо», после чего повесила трубку.

Добавим, что накануне Татьяна Тарасова чувствовала себя нормально и даже дала СМИ комментарий по фигурному катанию среди юниоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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