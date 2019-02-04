2019-02-04T16:11:36+03:00
Общество

Заслуженный учитель: Штрафы не спасут учеников от агрессии педагогов

Евгений Ямбург назвал экономические инструменты не эффективными
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Учителям хотят снижать зарплату агрессивное поведениеУчителям хотят снижать зарплату агрессивное поведениеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Штрафы не помогут сдержать агрессию учителей, направленную на школьников. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Он отметил, что взаимоотношения наставников и учеников слишком сложные, чтобы их можно было регулировать экономически. Так эксперт прокомментировал предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова снижать зарплаты учителям в два раза за жестокое обращение с подопечными.

«Очередное фейковое предложение от человека, который глубоко не понимает, что происходит в школе, от человека, который уверен, что с помощью экономических инструментов можно решить все проблемы. Поэтому, конечно, это предложение не пройдет», - подчеркнул Ямбург.

Более того, эксперт напомнил, что на сегодняшний день учитель, который прибегает к психологическому или, тем более, физическому насилию, лишается работы. На основании этого становится непонятном вообще все обсуждение о снижении зарплат, пишет ИА «НСН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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