Захарова назвала обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT «лживыми и бездоказательными»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-04T16:19:46+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил российские СМИ, в том числе агентство Sputnik и телеканал RT, в «скупке аккаунтов в социальных сетях» и якобы вмешательстве во внутриполитический кризис в Пятой республике.

Так, дипломат назвала эти обвинения «лживыми и бездоказательными», отметив при этом, что Макрон в своей речи «не уточнил, какие источники информации заставили его прийти к таким выводам».

Кроме того, Захарова заверила, что министерство иностранных дел России запросит у французской стороны официальный комментарий на эту тему. Однако если слова Макрона подтвердятся, то тогда, по мнению представителя МИД РФ, глава Пятой республики и является «главным производителем фейковых новостей».

«Если этот материал передает все точно <…>, то президент Макрон - главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом - бутафория», - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Также дипломат не оставила без внимания тот факт, что президент Франции поставил в один ряд фашистов и русских, говоря о тех, кто, по его мнению, пытается, используя интернет, дестабилизировать обстановку в Пятой республике. «Постановка в один ряд фашистов и русских - это либо редкая подлость либо тотальная безграмотность. <…> Если хочется президенту Франции провести исторические параллели, то лучше тогда пусть сравнит Гитлера с Наполеоном», - добавила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU