Российские ученые создали мощный электрический двигатель
Российским ученые удалось создаь мощный электрический двигатель, который может стать альтернативой реактивному. Специалисты из Московского авиационного института (МАИ) смогли добиться большей мощности электродвигателя по сравнению с реактивным, что до недавнего времени считалось невозможным.
Сегодня реактивные двигатели используются в самолетах. Не секрет, что при сжигании топлива происходит выброс выхлопных газов, что вредит экологии. Есть еще одно пагубное воздействие – это повышенный уровень шума. Его на себе ощущают не только пассажиры, но и все живое вокруг самолета.
Электрический двигатель может стать достойной заменой реактивному. Но до недавнего момента использовать такие двигатели было нецелесообразно, потому что их мощность не превышает 5 кВт/кг, в то время как реактивные обладают мощностью до 8 кВт/кг. Замена повлечет к потери грузоподъемности воздушного судна.
Решить эту задачу удалось российским исследователям. Применение сверхпроводниковых материалов в электродвигателе способно увеличить удельную мощность и обеспечить нужный объем мощности.
Пока создан не полный двигатель, а лишь база для него — участок, где происходит преобразование энергии из электрической в механическую, но это уже прорыв в данном вопросе, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU