2019-02-04T16:47:00+03:00
Наука

Российские ученые создали мощный электрический двигатель

Впервые для силовой установки применили материалы с нулевым сопротивлением
Ася РОМАНЧУК
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Сейчас в авиации применяются реактивные двигатели, но не исключено, что их смогут заменить электрические. Фото: wikimedia.orgСейчас в авиации применяются реактивные двигатели, но не исключено, что их смогут заменить электрические. Фото: wikimedia.org
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Российским ученые удалось создаь мощный электрический двигатель, который может стать альтернативой реактивному. Специалисты из Московского авиационного института (МАИ) смогли добиться большей мощности электродвигателя по сравнению с реактивным, что до недавнего времени считалось невозможным.

Сегодня реактивные двигатели используются в самолетах. Не секрет, что при сжигании топлива происходит выброс выхлопных газов, что вредит экологии. Есть еще одно пагубное воздействие – это повышенный уровень шума. Его на себе ощущают не только пассажиры, но и все живое вокруг самолета.

Электрический двигатель может стать достойной заменой реактивному. Но до недавнего момента использовать такие двигатели было нецелесообразно, потому что их мощность не превышает 5 кВт/кг, в то время как реактивные обладают мощностью до 8 кВт/кг. Замена повлечет к потери грузоподъемности воздушного судна.

Решить эту задачу удалось российским исследователям. Применение сверхпроводниковых материалов в электродвигателе способно увеличить удельную мощность и обеспечить нужный объем мощности.

Пока создан не полный двигатель, а лишь база для него — участок, где происходит преобразование энергии из электрической в механическую, но это уже прорыв в данном вопросе, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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