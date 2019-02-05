2019-02-05T00:10:40+03:00
Общество

Умер композитор Вячеслав Овчинников, писавший музыку к фильмам Тарковского

Вячеслав Овчинников скончался в возрасте 82 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Композитор Вячеслав ОвчинниковКомпозитор Вячеслав ОвчинниковФото: СОЦСЕТИ
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Умер композитор, автор музыки к фильмам Андрея Тарковского "Иваново детство" и "Андрей Рублев" Вячеслав Овчинников. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

По его словам, композитор скончался вечером 4 февраля в возрасте 82 лет, передает ТАСС.

Вячеслав Александрович Овчинников родился 29 мая 1936 год в Воронеже в семье военнослужащего. Является выпускником музыкального училища при Московской консерватории имени Петра Чайковского. Еще до окончания учебы там он написал две симфонии. В 1955 же году поступил в Московскую консерваторию в класс профессора Семена Богатырева. А затем продолжил обучение в аспирантуре у Тихона Хренникова.

Среди сочинений Овчинникова - опера "На заре туманной юности", оратории "Времена года", "Гимны Отечеству", "Сергей Радонежский". Он автор балетов, четырех симфоний, шести сюит для оркестра. Его музыка звучит в таких кинокартинах, как "Война и мир", "Андрей Рублев", "Они сражались за Родину", "Иваново детство", "Борис Годунов", "Дворянское гнездо", "Земля".

За свои заслуги композитор был награжден орденом Трудового Красного Знамени и премией Ленинского комсомола. В 1986 году получил звание народного артиста РСФСР. Был членом Европейской академии кино и телевидения, членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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