2019-02-05T03:12:46+03:00
Общество

Михалков резко раскритиковал Comedy Woman за шутки о генерале Карбышеве

Режиссер попросил актрис шоу представить, каково стоять на сорокаградусном морозе, пока тебя обливают ледяной водой
Юлия ДИВЕЕВА
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Кинорежиссер Никита МихалковКинорежиссер Никита МихалковФото: Иван ВИСЛОВ
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Известный российский кинорежиссер Никита Михалков обрпушился с резкой критикой на юмористическую программу Comedy Woman после их шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве. С отповедью в адрес актрис кинематографист выступил в своей авторской программе "Бесогон" в Youtube.

Отметим, что номер, возмутивший Михалкова, вышел в эфир в 2013 году. В нем девушки шутили о "замерзшем духе" генерала Карбышева.

"Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят?", - сказал режиссер.

Михалков напомнил, что Карбышев был фантастической личностью и в последние минуты своей жизни, когда уже понимал, что умрет, призывал своих соратников думать о родине и оставаться мужественными.

"Они (Comedy Woman - прим. ред.) на секунду могут себе представить, что это такое — на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?", - задается вопросами Михалков.

Генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева в августе 1941 года взяли в плен к нацистам, которые мечтали переманить его на свою сторону. Советский офицер прошел через ад немецких лагерей, но не сломался. Смерть для него фашисты выбрали мучительную: 18 февраля 1945 года его вместе с другими узниками вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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