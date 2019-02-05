2019-02-05T03:23:15+03:00
Политика

Порошенко прикажет не пускать на Украину наблюдателей ОБСЕ от России на выборы

На рассмотрение Рады поступил законопроект, запрещающих россиянам быть международными наблюдателями на украинских выборах
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко намерен отдать приказ Государственной пограничной службе не впускать в страну россиян, включенных в состав наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства 31 марта.

"Я как главнокомандующий отдам приказ погранслужбе не пропустить ", - заявил он в эфире телеканала ICTV.

Ранее 4 февраля в Верховную раду поступил на рассмотрение законопроект, запрещающий представителям России участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и парламента Украины. В тексте документа говорится, что наблюдателем не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", пишет ТАСС.

Если депутаты украинского парламента одобрят закон, он вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Правительству и Центризбиркому будет дана неделя на то, чтобы привести в соответсиве с ним другие нормативно-правовые акты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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